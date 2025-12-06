Marché de Noël Vouziers
Marché de Noël Vouziers samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Carnot Vouziers Ardennes
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Le marché de Noël fait son grand retour sur la place Carnot, avec chalets, présence du Père Noël et animations festives. Retrouvez les exposants, producteurs et artisans invités par Dynamic Argonne Programme détaillé à venir
Place Carnot Vouziers 08400 Ardennes Grand Est marchenoel.vouziers2022@gmail.com
English :
The Christmas market is back on the Place Carnot, with chalets, Santa Claus and festive entertainment. Find out more about the exhibitors, producers and craftsmen invited by Dynamic Argonne Detailed program coming soon
German :
Der Weihnachtsmarkt kehrt auf den Place Carnot zurück, mit Chalets, der Anwesenheit des Weihnachtsmanns und festlichen Animationen. Hier finden Sie die von Dynamic Argonne eingeladenen Aussteller, Produzenten und Handwerker. Detailliertes Programm folgt
Italiano :
Torna il mercatino di Natale in Place Carnot, con chalet, Babbo Natale e animazioni festive. Scopri gli espositori, i produttori e gli artigiani invitati da Dynamic Argonne Programma dettagliato in arrivo
Espanol :
El mercado de Navidad vuelve a la plaza Carnot, con chalets, Papá Noel y animaciones festivas. Más información sobre los expositores, productores y artesanos invitados por Argonne Dinámica Programa detallado próximamente
L’événement Marché de Noël Vouziers a été mis à jour le 2025-10-20 par Ardennes Tourisme