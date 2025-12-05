Marché de Noël

Place des Tilleuls Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Une quizaine d’exposants et artisans proposent leurs créations artisanales. Nombreuses animations pour toute la famille, concert, restauration…

La magie de Noël envahit la place des Tilleuls avec des artisans locaux qui proposent des créations originales. Nombreuses animations gratuites, vin chaud, petite restauration… Une belle occasion de passer un moment convivial en faisant ses achats de Noël. .

Place des Tilleuls Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 42 76

English :

Around a dozen exhibitors and craftsmen offer their handmade creations. Lots of entertainment for the whole family, concerts, food and drink…

German :

Ein Dutzend Aussteller und Kunsthandwerker bieten ihre handgefertigten Kreationen an. Zahlreiche Animationen für die ganze Familie, Konzert, Verpflegung…

Italiano :

Circa una dozzina di espositori e artigiani metteranno in mostra le loro creazioni. Tanti intrattenimenti per tutta la famiglia, concerti, ristoranti…

Espanol :

Alrededor de una docena de expositores y artesanos mostrarán sus creaciones. Mucha animación para toda la familia, conciertos, restaurantes…

L’événement Marché de Noël Wattwiller a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay