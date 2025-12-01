Marché de Noël Weihnachtsmarkt Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence
Marché de Noël Weihnachtsmarkt Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence mercredi 10 décembre 2025.
Marché de Noël Weihnachtsmarkt
Mercredi 10 décembre 2025 de 14h à 19h30. Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 19:30:00
2025-12-10
Un marché de Noël à l’allemande avec des ateliers pour enfants et des chants. Evènement jeune public et festivitésEnfants
Un marché de Noël dans nos locaux avec des stands d’artisanat avec des producteurs artistes germanophones et de nombreuses activités à découvrir atelier de confections de biscuits de Noël, lecture d’histoires de Noël, bricolage de décorations de Noël, chants de Noël allemands, vin chaud, biscuits, et spécialités allemandes à découvrir.
En coopération avec la MJC Prévert et de nombreux autres partenaires. .
Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com
English :
A German-style Christmas market with children’s workshops and carols. Children’s event and festivities
German :
Ein Weihnachtsmarkt im deutschen Stil mit Workshops für Kinder und Gesang. Veranstaltung für junges Publikum und Festlichkeiten
Italiano :
Un mercatino di Natale in stile tedesco con laboratori per bambini e canti. Eventi e festeggiamenti per il pubblico giovane
Espanol :
Un mercado navideño al estilo alemán con talleres infantiles y villancicos. Actos y fiestas para el público infantil
