Marché de Noël Weihnachtsmarkt Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Marché de Noël Weihnachtsmarkt

Mercredi 10 décembre 2025 de 14h à 19h30. Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 19:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Un marché de Noël à l’allemande avec des ateliers pour enfants et des chants. Evènement jeune public et festivitésEnfants

Un marché de Noël dans nos locaux avec des stands d’artisanat avec des producteurs artistes germanophones et de nombreuses activités à découvrir atelier de confections de biscuits de Noël, lecture d’histoires de Noël, bricolage de décorations de Noël, chants de Noël allemands, vin chaud, biscuits, et spécialités allemandes à découvrir.

En coopération avec la MJC Prévert et de nombreux autres partenaires. .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

A German-style Christmas market with children’s workshops and carols. Children’s event and festivities

German :

Ein Weihnachtsmarkt im deutschen Stil mit Workshops für Kinder und Gesang. Veranstaltung für junges Publikum und Festlichkeiten

Italiano :

Un mercatino di Natale in stile tedesco con laboratori per bambini e canti. Eventi e festeggiamenti per il pubblico giovane

Espanol :

Un mercado navideño al estilo alemán con talleres infantiles y villancicos. Actos y fiestas para el público infantil

L’événement Marché de Noël Weihnachtsmarkt Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence