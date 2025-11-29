Marché de Noël

Place de l’Eglise Wentzwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez partager un moment chaleureux et festif dans ce petit marché de Noël nocturne ! Les associations locales vous proposeront de délicieuses spécialités gourmandes à savourer sur place, tandis que les stands d’artisanat et de décoration vous offriront mille idées pour préparer les fêtes et trouver des cadeaux uniques. L’ambiance sera rythmée par de petits concerts musicaux, pour le plaisir des grands comme des petits. 0 .

Place de l’Eglise Wentzwiller 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 60 71 mairie@wentzwiller.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Wentzwiller a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue