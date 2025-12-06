Marché de Noël Widensolen
Marché de Noël Widensolen samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
1 rue du 1er RCA Widensolen Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
De nombreux exposants proposent des créations artisanales uniques et des produits locaux de qualité. Au programme spectacle de feu, soirée festive, balade à poneys. Large choix de restauration qui raviront vos papilles soupes, tartes flambées, sandwichs, tourtes bretzels. 0 .
1 rue du 1er RCA Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 7 79 82 36 11
