Marché de Noël Widensolen

Marché de Noël

1 rue du 1er RCA Widensolen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

De nombreux exposants proposent des créations artisanales uniques et des produits locaux de qualité. Au programme spectacle de feu, soirée festive, balade à poneys. Large choix de restauration qui raviront vos papilles soupes, tartes flambées, sandwichs, tourtes bretzels. 0 .

1 rue du 1er RCA Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 7 79 82 36 11

