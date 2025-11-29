Marché de Noël

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 13:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Produits authentiques, de fabrication artisanale pour ce marché de Noël des Ecureuils.

Un marché de Noël gourmand et créatif, avec des produits authentiques, de fabrication artisanale. Animations, bar et restauration sur place. .

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 76 69 44 periscolaire@willersurthur.fr

English :

Authentic, handcrafted products for this Squirrel Christmas market.

German :

Authentische, handwerklich hergestellte Produkte auf diesem Weihnachtsmarkt von Les Ecureuils.

Italiano :

Prodotti autentici e fatti in casa per il mercatino di Natale dello Scoiattolo.

Espanol :

Auténticos productos caseros para este mercado navideño de la Ardilla.

L’événement Marché de Noël Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay