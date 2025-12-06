Marché de Noël Willgottheim

Marché de Noël Willgottheim samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Place du Curé Bertomé Willgottheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Dans le cadre enchanteur d’un petit village, découvrez l’artisanat local lors du Marché de Noël de Willgottheim.

11ème édition du Marché de Noël à l’ombre du clocher, sur la Place du village au pied de l’église une trentaine d’exposants vous proposent leurs jolies produits et les associations du village sont là pour vous restaurer dans une ambiance authentique et chaleureuse de fête de village. 0 .

Place du Curé Bertomé Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 90 03 mairie@willgottheim.fr

English :

In the enchanting setting of a small village, discover local crafts at the Willgottheim Christmas Market.

German :

In der bezaubernden Umgebung eines kleinen Dorfes können Sie auf dem Weihnachtsmarkt von Willgottheim das lokale Kunsthandwerk entdecken.

Italiano :

Nell’incantevole cornice di un piccolo villaggio, scoprite l’artigianato locale al mercatino di Natale di Willgottheim.

Espanol :

En el encantador marco de un pequeño pueblo, descubra la artesanía local en el mercado navideño de Willgottheim.

L’événement Marché de Noël Willgottheim a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg