Marché de Noël Wilwisheim

Marché de Noël Wilwisheim dimanche 23 novembre 2025.

Marché de Noël

place de l’Eglise Wilwisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 20:00:00

Date(s) :

2025-11-23

L’Association Les P’tites Mains vous invite à découvrir le Marché de Noël à Wilwisheim vente de produits locaux, artisanat et dégustations du monde vous y attend… Vin chaud, crêpes et petite restauration sur place.

Les bénéfices du marché permettent le financement de sorties scolaires, matériels… au bénéfice des enfants scolarisés dans la commune. La marché de Noël a la particularité d’accueillir des stands d’artisans ou producteurs locaux professionnels et non professionnels poterie, décoration en bois, confections de tissus, vente de légumes, jus de pomme chaud… 0 .

place de l’Eglise Wilwisheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 84 84 41 amatdelphine@gmail.com

L’événement Marché de Noël Wilwisheim a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg