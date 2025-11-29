Marché de Noël Wingersheim les Quatre Bans
Marché de Noël Wingersheim les Quatre Bans samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
1 rue de la Première Armée Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Marché de Noël sur la place de la Mairie de Wingersheim animations pour enfants, artisans locaux, illuminations…
Et pour régaler vos papilles une petite restauration prévue tout l’après-midi !
Organisé par l’APE Mon Ami Pierrot. 0 .
1 rue de la Première Armée Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est apemonamiperrot@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Wingersheim les Quatre Bans a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg