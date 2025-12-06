Marché de Noël Wingersheim les Quatre Bans
Marché de Noël Wingersheim les Quatre Bans samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
rue de la Salle des Fêtes Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
2025-12-06
Marché de Noël à la salle des fêtes de Ginsgheim.
La Gingsheimoise organise son Marché de Noël à la salle des fêtes du village, le jour de la Saint-Nicolas… Qui sera d’ailleurs présent plus tard dans la soirée… !
20 exposants locaux, vente de sapins de Noël, buvette et tartes flambées sur place. 0 .
rue de la Salle des Fêtes Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 20 29 90
English :
Christmas market at the Ginsgheim village hall.
German :
Weihnachtsmarkt in der Festhalle von Ginsgheim.
Italiano :
Mercatino di Natale nella sala del villaggio di Ginsgheim.
Espanol :
Mercado navideño en el ayuntamiento de Ginsgheim.
L’événement Marché de Noël Wingersheim les Quatre Bans a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg