Marché de Noël Wingersheim les Quatre Bans

rue de la Salle des Fêtes Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Marché de Noël à la salle des fêtes de Ginsgheim.

La Gingsheimoise organise son Marché de Noël à la salle des fêtes du village, le jour de la Saint-Nicolas… Qui sera d’ailleurs présent plus tard dans la soirée… !

20 exposants locaux, vente de sapins de Noël, buvette et tartes flambées sur place.

rue de la Salle des Fêtes Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 20 29 90

Christmas market at the Ginsgheim village hall.

Weihnachtsmarkt in der Festhalle von Ginsgheim.

Mercatino di Natale nella sala del villaggio di Ginsgheim.

Mercado navideño en el ayuntamiento de Ginsgheim.

