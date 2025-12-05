Marché de Noël

28 rue Clémenceau Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06

Les exposants vous proposeront de la décoration de Noël, des créations en bois, laine ou textile, des bijoux artisanaux, des peintures. Animations pour enfants.

83 exposants vous proposeront de la décoration de Noël, des créations en bois, laine ou textile, des bijoux artisanaux, des peintures. Vous y trouverez également des stands avec des confitures, du miel, des pâtisseries, des boissons, des produits de la ferme…

Les enfants pourront écrire une lettre au Père Noël, 3 boites aux lettres ( place de l’Hôtel de ville, entrée des écoles de Wintzenheim et entrée du Groupe scolaire de Logelbach ) accueilleront leurs missives tout au long du mois de décembre jusqu’à Noël. Chaque enfant recevra une réponse personnalisée à son courrier.

Des animations pour les enfants (dessins, courriers, bricolage) ainsi que des animations musicales rythmeront le marché ( Vendredi à 17h Françoise et ses accordéonistes, Samedi à 15h harmonie municipale, Dimanche à 15h groupe folklorique portugais ). .

28 rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 94 89 cbuhler@mairie-wintzenheim.fr

English :

The exhibitors will offer Christmas decorations, creations in wood, wool or textile, handmade jewelry, paintings. Animations for children.

German :

Die Aussteller bieten Ihnen Weihnachtsdekorationen, Kreationen aus Holz, Wolle oder Textilien, handgefertigten Schmuck und Gemälde an. Animationen für Kinder.

Italiano :

Gli espositori proporranno decorazioni natalizie, creazioni in legno, lana o tessuto, gioielli fatti a mano, dipinti. Animazioni per bambini.

Espanol :

Los expositores le ofrecerán adornos navideños, creaciones en madera, lana o textil, joyas hechas a mano, pinturas. Animaciones para niños.

L’événement Marché de Noël Wintzenheim a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme de Colmar