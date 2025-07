Marché de Noël Wissembourg

Marché de Noël Wissembourg vendredi 28 novembre 2025.

Marché de Noël

Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-12-21 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28

En plein cœur de la cité médiévale de Wissembourg, autour de l’Abbatiale, s’alignent les chalets en bois du traditionnel marché de Noël. Profitez de nombreuses animations entre amis ou en famille.

En plein cœur de la cité médiévale de Wissembourg, autour de l’Abbatiale, s’alignent les chalets en bois du traditionnel marché de Noël. Ce rendez-vous attendu par tous, où l’esprit des fêtes de fin d’année règne, est l’occasion de découvrir des artisans et leurs créations, de humer et goûter les spécialités de saison mais surtout de se retrouver entre amis ou en famille afin de profiter des nombreuses animations proposées durant les week-ends de l’Avent. Ambiance féerique assurée ! 0 .

Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr

English :

In the heart of the medieval town of Wissembourg, around the Abbey Church, line the wooden chalets of the traditional Christmas market. Enjoy a wide range of entertainment with friends and family.

German :

Im Herzen der mittelalterlichen Stadt Wissembourg, rund um die Abteikirche, reihen sich die Holzhütten des traditionellen Weihnachtsmarktes aneinander. Genießen Sie die zahlreichen Veranstaltungen mit Freunden oder der Familie.

Italiano :

Nel cuore della città medievale di Wissembourg, intorno alla chiesa abbaziale, si allineano gli chalet in legno del tradizionale mercatino di Natale. Godetevi un’ampia gamma di attività con gli amici e la famiglia.

Espanol :

En el corazón de la ciudad medieval de Wissembourg, alrededor de la iglesia abacial, se alinean los chalets de madera del tradicional mercado navideño. Disfrute de una amplia gama de actividades con amigos y familiares.

L’événement Marché de Noël Wissembourg a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte