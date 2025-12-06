Marché de Noël Rue Marius Becker Xertigny
Marché de Noël Rue Marius Becker Xertigny samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue Marius Becker Ehpad les Buissons Xertigny Vosges
Marché de Noël organisé par l’association sentiers des Buissons sur le parking couvert de l’Ephpad les Buisssons.
Stands de créations artisanales et gourmandises de noël, Animation de Noël, visite du père Noël (photo le dimanche aprés midi)Tout public
Rue Marius Becker Ehpad les Buissons Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 30 10 45
English :
Christmas market organized by the sentiers des Buissons association in the covered parking lot of Ephpad les Buisssons.
Stalls selling Christmas crafts and delicacies, Christmas entertainment and a visit from Santa Claus (photo on Sunday afternoon)
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein sentiers des Buissons auf dem überdachten Parkplatz des Pflegeheims Ephpad les Buisssons .
Stände mit handwerklichen Kreationen und Weihnachtsleckereien, weihnachtliche Unterhaltung, Besuch des Weihnachtsmanns (Foto am Sonntagnachmittag)
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’associazione sentiers des Buissons nel parcheggio coperto dell’Ephpad les Buisssons.
Bancarelle di artigianato e prelibatezze natalizie, animazione natalizia e visita di Babbo Natale (foto domenica pomeriggio)
Espanol :
Mercado navideño organizado por la asociación sentiers des Buissons en el aparcamiento cubierto del Ephpad les Buisssons.
Puestos de artesanía y delicatessen navideñas, animación navideña y visita de Papá Noel (foto el domingo por la tarde)
