Marché de Noël Rue de la Normandie Yquelon

Marché de Noël

Rue de la Normandie Place du Boscq Yquelon Manche

Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00

2025-12-17

Ateliers Créateurs
Alimentaire foie gras, fruits de mer, food-truck…
vin chaud et chocolat chaud offerts
Animations musicales Tombola
Arrivée du Père Noël à 16h00   .

Rue de la Normandie Place du Boscq Yquelon 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 37 34 

