Marché de Noël Rue de la Normandie Yquelon

Rue de la Normandie Place du Boscq Yquelon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Ateliers Créateurs
Alimentaire foie gras, fruits de mer, food-truck…
vin chaud et chocolat chaud offerts
Animations musicales Tombola
Arrivée du Père Noël à 16h00 .
Rue de la Normandie Place du Boscq Yquelon 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 37 34
