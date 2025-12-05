Marché de Noël Yvias
Marché de Noël Yvias vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Parking salle culturelle Yvias Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
Nous vous invitons à notre 1er marché de Noël ! Au programme une dizaine de producteurs et artisans locaux pour préparer les cadeaux des fêtes de fin d’année, un conteur, la venue du Père Noël, tombola… Buvette, petite restauration. .
Parking salle culturelle Yvias 22930 Côtes-d’Armor Bretagne
