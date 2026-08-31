UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Yviers

Marché de noël Bar d’Yviers Yviers

dimanche 6 décembre 2026 · Bar d'Yviers · Yviers

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Bar d'Yviers
Adresse
1 rue du lavoir
Ville
16210 Yviers
Département
Charente
Tarif

Yviers

Marché de noël

Bar d’Yviers 1 rue du lavoir Yviers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 11:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :
2026-12-06

Le bar d’Yviers organise son Marché de Noël ! Musique live, tombola, cadeaux artisanaux, vin chaud, nourriture et chanteurs de Noël seront au rendez-vous.
  .

Bar d’Yviers 1 rue du lavoir Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 44 05 29  baryviers@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Christmas Market

The Yviers Bar is hosting its Christmas Market! Live music, a raffle, handmade gifts, mulled wine, food, and Christmas carolers will all be there.

L’événement Marché de noël Yviers a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente

À voir aussi à Yviers (Charente)