Marché de noël Bar d’Yviers Yviers
dimanche 6 décembre 2026 · Bar d'Yviers · Yviers
Informations pratiques
Yviers
Marché de noël
Bar d’Yviers 1 rue du lavoir Yviers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 11:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Le bar d’Yviers organise son Marché de Noël ! Musique live, tombola, cadeaux artisanaux, vin chaud, nourriture et chanteurs de Noël seront au rendez-vous.
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Bar d’Yviers 1 rue du lavoir Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 44 05 29 baryviers@outlook.com
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English : Christmas Market
The Yviers Bar is hosting its Christmas Market! Live music, a raffle, handmade gifts, mulled wine, food, and Christmas carolers will all be there.
L’événement Marché de noël Yviers a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente
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