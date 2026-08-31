Marché de noël Bar d’Yviers Yviers

Informations pratiques

Yviers

Marché de noël

Bar d’Yviers 1 rue du lavoir Yviers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 11:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Le bar d’Yviers organise son Marché de Noël ! Musique live, tombola, cadeaux artisanaux, vin chaud, nourriture et chanteurs de Noël seront au rendez-vous.

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Bar d’Yviers 1 rue du lavoir Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 44 05 29 baryviers@outlook.com

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English : Christmas Market

The Yviers Bar is hosting its Christmas Market! Live music, a raffle, handmade gifts, mulled wine, food, and Christmas carolers will all be there.

L’événement Marché de noël Yviers a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente