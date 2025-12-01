Marché de Nol Rue d’Angirey Igny
À noter sur votre agenda, le marché de noël à Igny se déroule chez ALexterieur le 10 décembre.
Le Père Noël sera présent à partir de 19h00 pour les petits et les grands.
Vous pourrez manger sur place, à l’abri bien sûr, il y aura différentes propositions.
Et bien sûr vos commerçants et artisans seront là pour votre plus grand plaisir. .
Rue d’Angirey Chez Alex’terieur Igny 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 31 05 15
