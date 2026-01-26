Marché de Nolay Place de l’Hôtel de Ville Nolay

Marché de Nolay

Place de l’Hôtel de Ville Centre ville Nolay Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 08:00:00

fin : 2026-03-23 12:00:00

Date(s) :

2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08

Toute l’année, vous pouvez découvrir les spécialités locales en flânant le long des étals des artisans et commerçants locaux. C’est l’occasion de faire vos provisions de nouveaux produits, de légumes, fruits, fromages, charcuteries. Vous pouvez aussi y trouver du miel, des fleurs, de la vannerie, des vêtements… Environ une dizaine de commerçants sont présents. .

Place de l’Hôtel de Ville Centre ville Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30 beaune@beaune-tourisme.fr

English : Marché de Nolay

L'événement Marché de Nolay Nolay a été mis à jour le 2026-01-20 par La Côte-d'Or