Marché de Nowel de la Scops Association SCOPS Besançon
Marché de Nowel de la Scops Association SCOPS Besançon dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Nowel de la Scops
Association SCOPS 12 rue des frères Mercier Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Au Marché de Nowel de la SCOPS, retrouvez un stand de crêpes et des gaufres végétaliennes des bières Ney et du Vin chaud ! Rencontrez et venez faire votre marché auprès des créatrices et productrices locales!
Liste des participant.e.s
Au Dou’ Verger: jus de pomme chaud
Broches brodées
Vêtements pour enfant, turbulettes
Poteries, bijoux et vaisselle en céramiques
doudous, bonnets, gants, caches-cou, écharpes en crochet
Bijoux en origamis
Safran de Vandelans sirop de safran
Les vélos de Jojo ceintures et bidules en pneus et machins recyclés !
La Petite Glaneuse sirops, chutneys, confitures, pâtes de fruits épicées, sucres aromatiques, vin de noix, miel de châtaignier… .
Association SCOPS 12 rue des frères Mercier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Nowel de la Scops
L’événement Marché de Nowel de la Scops Besançon a été mis à jour le 2025-12-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON