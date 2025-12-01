Marché de Nowel de la Scops Association SCOPS Besançon

Marché de Nowel de la Scops

Au Marché de Nowel de la SCOPS, retrouvez un stand de crêpes et des gaufres végétaliennes des bières Ney et du Vin chaud ! Rencontrez et venez faire votre marché auprès des créatrices et productrices locales!

Liste des participant.e.s

Au Dou’ Verger: jus de pomme chaud

Broches brodées

Vêtements pour enfant, turbulettes

Poteries, bijoux et vaisselle en céramiques

doudous, bonnets, gants, caches-cou, écharpes en crochet

Bijoux en origamis

Safran de Vandelans sirop de safran

Les vélos de Jojo ceintures et bidules en pneus et machins recyclés !

La Petite Glaneuse sirops, chutneys, confitures, pâtes de fruits épicées, sucres aromatiques, vin de noix, miel de châtaignier… .

