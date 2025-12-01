Marche de nuit à Val-de-Moder Val-de-Moder

Marche de nuit à Val-de-Moder

4 chemin de la Moder Val-de-Moder Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-27 16:00:00

fin : 2025-12-27 19:00:00

2025-12-27

Marche nocturne dans le Val de Moder illuminé aux flambeaux. Mise en lumière de l’itinéraire et de certains points remarquables.

Mise en lumière de l’itinéraire et de certains points remarquables.

Conseil Prévoir une lampe de poche ainsi qu’un équipement de marche (et des chaussures de rechange).

Il est rappelé aux marcheurs qu’ils sont tenus de respecter en tous points les règles du code de la route.

Restauration tartes flambées, saucisses…

Organisée par le Club Vosgien du Val de Moder. .

4 chemin de la Moder Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 73 19

English :

Night walk in the Val de Moder illuminated by torches. Illumination of the itinerary and selected highlights.

