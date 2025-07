Marché de nuit Losse

Marché de nuit Losse lundi 11 août 2025.

Marché de nuit

Losse Losse Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

C’est un marché artisanal qui ouvrira la soirée dès 18h avec des animations prévues pour les enfants.

Les producteurs vous proposeront à partir de 19h leurs succulents produits à emporter ou mieux encore à consommer sur place avec les menus terroir proposés.

Avant de vous rendre au bourg, profitez d’une visite guidée des Sources de Moncaut proposée à 17h par l’Office de Tourisme des Landes d’Armagnac (réservation très fortement conseillée). .

Losse Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

English : Marché de nuit

A craft market will open the evening from 6pm, with entertainment planned for children.

From 7pm onwards, producers will be offering their delicious products to take away, or even better, to eat on the spot with the local menus on offer.

German : Marché de nuit

Der Abend wird ab 18 Uhr mit einem Kunsthandwerksmarkt eröffnet, auf dem auch Animationen für Kinder vorgesehen sind.

Ab 19 Uhr bieten die Produzenten ihre köstlichen Produkte zum Mitnehmen an oder, noch besser, zum Verzehr vor Ort mit den angebotenen Menüs aus der Region.

Italiano :

Un mercatino dell’artigianato aprirà la serata a partire dalle 18.00, con animazione per i bambini.

Dalle 19.00 in poi, i produttori vi offriranno i loro deliziosi prodotti da portare via o, meglio ancora, da mangiare sul posto con i menu locali proposti.

Espanol : Marché de nuit

Un mercado artesanal abrirá la velada a partir de las 18:00, con animaciones previstas para los niños.

A partir de las 19:00, los productores le ofrecerán sus deliciosos productos para llevar o, mejor aún, para comer in situ con los menús locales propuestos.

