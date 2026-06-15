Marché de nuit Luc-sur-Mer
Marché de nuit Luc-sur-Mer lundi 6 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Marché de nuit
Rue de la Mer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-08-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Le traditionnel Marché de nuit, revient tous les lundis soirs du mois de juillet et août, dans la rue commerçante de Luc-sur-Mer.
Le traditionnel Marché de nuit, revient tous les lundis soirs du mois de juillet et août, dans la rue commerçante de Luc-sur-Mer.
Rendez-vous rue de la Mer de 18h à 22h ! .
Rue de la Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 71
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English : Marché de nuit
The traditional Night Market returns every Monday evening in July and August, in the shopping street of Luc-sur-Mer.
L’événement Marché de nuit Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Calvados Attractivité
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