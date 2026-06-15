Luc-sur-Mer

Marché de nuit

Rue de la Mer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-08-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Le traditionnel Marché de nuit, revient tous les lundis soirs du mois de juillet et août, dans la rue commerçante de Luc-sur-Mer.

Le traditionnel Marché de nuit, revient tous les lundis soirs du mois de juillet et août, dans la rue commerçante de Luc-sur-Mer.

Rendez-vous rue de la Mer de 18h à 22h ! .

Rue de la Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 71

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English : Marché de nuit

The traditional Night Market returns every Monday evening in July and August, in the shopping street of Luc-sur-Mer.

L’événement Marché de nuit Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Calvados Attractivité