Marché de nuit TARBES Tarbes 4 juillet 2025 18:00

Hautes-Pyrénées

Venez faire vos emplettes dans la fraîcheur du soir et profiter d’animations pour tous les âges !

Produits alimentaires et non alimentaires par de nombreux commerçants

.

TARBES Place du Foirail

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 38

English :

Come and do your shopping in the cool of the evening, and enjoy entertainment for all ages!

Food and non-food products from a wide range of retailers

German :

Kommen Sie in der Abendkühle zum Einkaufen und genießen Sie das Unterhaltungsprogramm für alle Altersgruppen!

Food- und Non-Food-Produkte von zahlreichen Händlern

Italiano :

Venite a fare shopping al fresco della sera e godetevi l’intrattenimento per tutte le età!

Prodotti alimentari e non alimentari da un’ampia gamma di commercianti

Espanol :

Venga a hacer sus compras al fresco de la tarde y disfrute de entretenimiento para todas las edades

Productos alimentarios y no alimentarios de una amplia gama de comerciantes

