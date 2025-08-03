Marché de Pageas

Place de l’Église Pageas Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-03 2026-06-14 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-11

Pour faire le plein de bons produits locaux, rendez-vous le 1er dimanche du mois, d’avril à octobre à Pageas (excepté pour les mois de juin et d’octobre). Retrouvez sur les étales pains (Alain Duthier), fromages de vache (La Petite Ferme), fromages de chèvre (La Chèvrerie de la Peytavigne), miel et dérivés (La Ruche), viande de canard (Les Saveurs de la Ferme), poulets (La Poulette Dorée), fumaison de poissons (Maison Delbruyère), légumes (La Tanière Fertile), vins de Bergerac. À vos paniers ! .

Place de l’Église Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 41 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Pageas

L’événement Marché de Pageas Pageas a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus