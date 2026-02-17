Marché de Pâques à Sausheim Sausheim

Marché de Pâques à Sausheim

20a rue Jean de la Fontaine Sausheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-14 2026-03-15

Une soixantaine d’exposants vous accueillent pour montrer leur savoir faire et leurs créations décorations de Pâques, arrangements floraux, tableaux en 3D, peinture sur tout type de support, bijoux en pâte à sel, et bien plus encore. Petite restauration sur place.

À Sausheim, le printemps s’annonce avec gourmandise et créativité.

Près de soixante exposants investiront les lieux pour vous faire découvrir leurs créations et partager leur passion. Décorations de Pâques pleines de charme, arrangements floraux délicats, tableaux en 3D, peinture sur tous supports, bijoux en tissu et origami, crochet d’art, bougies artisanales… Chaque stand est une invitation à dénicher une pièce unique, à offrir ou à s’offrir, pour célébrer la saison avec élégance et originalité.

Les amateurs de douceurs ne seront pas en reste. Le chocolatier et torréfacteur Jacques Bockel sera présent pour ravir vos papilles avec ses créations incontournables. Une halte gourmande qui fait partie des plaisirs incontournables du week-end.

Pour prolonger votre visite, une petite restauration sera proposée sur place le samedi et le dimanche. Et si vous souhaitez vous attabler en toute convivialité, le repas du dimanche mettra à l’honneur des Fleischschnakas accompagnés de salade verte et d’une tarte aux fruits, au tarif de 15 €.

En venant à ce Marché de Pâques, vous soutenez également l’engagement des Secouristes Français Croix Blanche de Sausheim, tout en profitant d’un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis. Laissez-vous porter par l’ambiance, prenez le temps d’échanger avec les créateurs… et faites entrer un peu de printemps dans votre intérieur. 0 .

20a rue Jean de la Fontaine Sausheim 68390 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 90 accueil@eden-sausheim.com

English :

Some sixty exhibitors welcome you to show off their skills and creations: Easter decorations, floral arrangements, 3D paintings, painting on all kinds of supports, salt dough jewelry, and much more. Light refreshments on site.

