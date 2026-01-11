Marché de Pâques Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon

Marché de Pâques

Domaine des Lys Chateau de la Guère Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez profitez d’un weekend spécial Pâques au Domaine des Lys.

Pour cet événement, toute l’équipe a œuvré pour vous.

Marché de créateurs et producteurs locaux avec un accès gratuit durant les trois jours de 11h à 18h.

Ambiance festive avec des surprises.

Pass animations 10€ enfants (3-11 ans), gratuit pour les accompagnateurs

• Structure gonflable

• Manège

• Mini golf

• La traditionnelle chasse aux oeufs

Sur réservation en ligne. .

Domaine des Lys Chateau de la Guère Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 55 68 contact@domainelys.fr

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English :

Come and enjoy a special Pa?ques weekend at Domaine des Lys.

L’événement Marché de Pâques Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-03-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis