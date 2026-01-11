Marché de Pâques Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon
Marché de Pâques Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon samedi 4 avril 2026.
Marché de Pâques
Domaine des Lys Chateau de la Guère Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez profitez d’un weekend spécial Pâques au Domaine des Lys.
Pour cet événement, toute l’équipe a œuvré pour vous.
Marché de créateurs et producteurs locaux avec un accès gratuit durant les trois jours de 11h à 18h.
Ambiance festive avec des surprises.
Pass animations 10€ enfants (3-11 ans), gratuit pour les accompagnateurs
• Structure gonflable
• Manège
• Mini golf
• La traditionnelle chasse aux oeufs
Sur réservation en ligne. .
Domaine des Lys Chateau de la Guère Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 55 68 contact@domainelys.fr
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English :
Come and enjoy a special Pa?ques weekend at Domaine des Lys.
L’événement Marché de Pâques Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-03-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis