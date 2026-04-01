Marché de Pâques Auzouer-en-Touraine
Marché de Pâques Auzouer-en-Touraine dimanche 12 avril 2026.
Auzouer-en-Touraine
Marché de Pâques
Place de la Mairie Auzouer-en-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Marché de Pâques
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Place de la Mairie Auzouer-en-Touraine 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 04 42 43
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English :
Easter Market
L’événement Marché de Pâques Auzouer-en-Touraine a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT 37