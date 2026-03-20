MARCHÉ DE PÂQUES Bédarieux
MARCHÉ DE PÂQUES Bédarieux samedi 4 avril 2026.
MARCHÉ DE PÂQUES
Avenue de Lodève Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Samedi 4 avril de 9h à 18h à la zone artisanale route de Lodève à Bédarieux
Marché de Pâques
Food trucks, artisans, producteurs, chasse aux œufs, tombola et buvette
Infos par mail abc.bedarieux@gmail.com
Samedi 4 avril de 9h à 18h à la zone artisanale route de Lodève à Bédarieux
Marché de Pâques
Food trucks, artisans, producteurs, chasse aux œufs, tombola et buvette
Infos par mail abc.bedarieux@gmail.com .
Avenue de Lodève Bédarieux 34600 Hérault Occitanie abc.bedarieux@gmail.com
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English :
Saturday April 4 from 9am to 6pm at the zone artisanale route de Lodève in Bédarieux
Easter market
Food trucks, craftsmen, producers, egg hunt, tombola and refreshment stand
Email info: abc.bedarieux@gmail.com
L’événement MARCHÉ DE PÂQUES Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB