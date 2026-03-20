MARCHÉ DE PÂQUES

Avenue de Lodève Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 4 avril de 9h à 18h à la zone artisanale route de Lodève à Bédarieux

Marché de Pâques

Food trucks, artisans, producteurs, chasse aux œufs, tombola et buvette

Infos par mail abc.bedarieux@gmail.com

Samedi 4 avril de 9h à 18h à la zone artisanale route de Lodève à Bédarieux

Marché de Pâques

Food trucks, artisans, producteurs, chasse aux œufs, tombola et buvette

Infos par mail abc.bedarieux@gmail.com .

Avenue de Lodève Bédarieux 34600 Hérault Occitanie abc.bedarieux@gmail.com

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English :

Saturday April 4 from 9am to 6pm at the zone artisanale route de Lodève in Bédarieux

Easter market

Food trucks, craftsmen, producers, egg hunt, tombola and refreshment stand

Email info: abc.bedarieux@gmail.com

L’événement MARCHÉ DE PÂQUES Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB