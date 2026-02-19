Marché de Pâques Cernay
Marché de Pâques Cernay vendredi 20 mars 2026.
Marché de Pâques
route d’Aspach Cernay Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-20 14:00:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
2026-03-20
Objets, friandises et créations réalisés par les ateliers et groupes de vie, vente de plantes une douzaine de stand proposent des objets décoratifs ou utiles, des réalisations à offrir et quelques gourmandises. .
route d’Aspach Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 30 00
English :
Objects, sweets and creations made by the workshops and life groups, plant sales.
