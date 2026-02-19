Marché de Pâques

route d’Aspach Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Objets, friandises et créations réalisés par les ateliers et groupes de vie, vente de plantes.

Objets, friandises et créations réalisés par les ateliers et groupes de vie, vente de plantes une douzaine de stand proposent des objets décoratifs ou utiles, des réalisations à offrir et quelques gourmandises. .

route d’Aspach Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Objects, sweets and creations made by the workshops and life groups, plant sales.

L’événement Marché de Pâques Cernay a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay