Marché de Pâques de l’artisanat local Thionville
Marché de Pâques de l’artisanat local Thionville jeudi 26 mars 2026.
Marché de Pâques de l’artisanat local
1 place Anne Grommerch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-03-26 00:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-26 2026-03-28 2026-03-29
Retrouvez le plaisir d’un marché printanier dédié aux créateurs et producteurs du territoire. À l’occasion de Pâques, artisans et passionnés vous proposent leurs réalisations faites main décorations, créations artisanales, produits gourmands et idées cadeaux de saison. Une belle occasion de découvrir des savoir-faire locaux, d’échanger avec les exposants et de préparer les fêtes de Pâques dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Liste des exposants
Couedic Michèle peinture sur porcelaine
Priscal Lucie ours en polaire, plateaux osier
Niederlaender Enza sacs et accessoires
Laurent Beatrice ours en peluche fait main
Kocent Marie artisanat bijoux acryliques
Pesant Andree compositions florales
Beaupuits Angelique maroquinerie
Meyer Nadege bougies artisanales
Toniolo Josette céramiques d’art faïence grès porcelaine
Hoffmann Claudine céramiques
Schmidt Nicole peinture huile
Ehrismann Marc miel de Guentrange
Semser Alain stylos en bois objets déco en bois
Brisset Maurice peinture sur bois
Nolin Dominique cartonnage
Spaeth Isabelle peinture acrylique et huile
Goetz Magdalena peinture huile, acrylique et dessins
Wahl Yvette chocolat et gourmandises
Gusse Laurence parfumsTout public
0 .
1 place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience the pleasure of a spring market dedicated to local creators and producers. This Easter, artisans and enthusiasts will be showcasing their handmade creations: decorations, handcrafted creations, gourmet products and seasonal gift ideas. It’s a great opportunity to discover local expertise, talk to exhibitors and prepare for Easter in a warm and friendly atmosphere.
List of exhibitors
Couedic Michèle: porcelain painting
Priscal Lucie: polar bears, wicker trays
Niederlaender Enza: bags and accessories
Laurent Beatrice: handmade teddy bears
Kocent Marie: acrylic jewelry crafts
Pesant Andree: flower arrangements
Beaupuits Angelique: leather goods
Meyer Nadege: handmade candles
Toniolo Josette: earthenware stoneware porcelain art ceramics
Hoffmann Claudine: ceramics
Schmidt Nicole: oil painting
Ehrismann Marc: Guentrange honey
Semser Alain: wooden pens, wooden decorative objects
Brisset Maurice: wood painting
Nolin Dominique: cardboard
Spaeth Isabelle: acrylic and oil painting
Goetz Magdalena: oil and acrylic painting and drawings
Wahl Yvette: chocolate and delicacies
Gusse Laurence: perfumes
L’événement Marché de Pâques de l’artisanat local Thionville a été mis à jour le 2026-03-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME