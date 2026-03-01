Marché de Pâques de l’artisanat local Thionville

Marché de Pâques de l’artisanat local

1 place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-03-26 00:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-28 2026-03-29

Retrouvez le plaisir d’un marché printanier dédié aux créateurs et producteurs du territoire. À l’occasion de Pâques, artisans et passionnés vous proposent leurs réalisations faites main décorations, créations artisanales, produits gourmands et idées cadeaux de saison. Une belle occasion de découvrir des savoir-faire locaux, d’échanger avec les exposants et de préparer les fêtes de Pâques dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Liste des exposants

Couedic Michèle peinture sur porcelaine

Priscal Lucie ours en polaire, plateaux osier

Niederlaender Enza sacs et accessoires

Laurent Beatrice ours en peluche fait main

Kocent Marie artisanat bijoux acryliques

Pesant Andree compositions florales

Beaupuits Angelique maroquinerie

Meyer Nadege bougies artisanales

Toniolo Josette céramiques d’art faïence grès porcelaine

Hoffmann Claudine céramiques

Schmidt Nicole peinture huile

Ehrismann Marc miel de Guentrange

Semser Alain stylos en bois objets déco en bois

Brisset Maurice peinture sur bois

Nolin Dominique cartonnage

Spaeth Isabelle peinture acrylique et huile

Goetz Magdalena peinture huile, acrylique et dessins

Wahl Yvette chocolat et gourmandises

Gusse Laurence parfumsTout public

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1 place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

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English :

Experience the pleasure of a spring market dedicated to local creators and producers. This Easter, artisans and enthusiasts will be showcasing their handmade creations: decorations, handcrafted creations, gourmet products and seasonal gift ideas. It’s a great opportunity to discover local expertise, talk to exhibitors and prepare for Easter in a warm and friendly atmosphere.

List of exhibitors

Couedic Michèle: porcelain painting

Priscal Lucie: polar bears, wicker trays

Niederlaender Enza: bags and accessories

Laurent Beatrice: handmade teddy bears

Kocent Marie: acrylic jewelry crafts

Pesant Andree: flower arrangements

Beaupuits Angelique: leather goods

Meyer Nadege: handmade candles

Toniolo Josette: earthenware stoneware porcelain art ceramics

Hoffmann Claudine: ceramics

Schmidt Nicole: oil painting

Ehrismann Marc: Guentrange honey

Semser Alain: wooden pens, wooden decorative objects

Brisset Maurice: wood painting

Nolin Dominique: cardboard

Spaeth Isabelle: acrylic and oil painting

Goetz Magdalena: oil and acrylic painting and drawings

Wahl Yvette: chocolate and delicacies

Gusse Laurence: perfumes

L’événement Marché de Pâques de l’artisanat local Thionville a été mis à jour le 2026-03-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME