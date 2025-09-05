Marché de Pâques de Mulhouse Mulhouse

Marché de Pâques de Mulhouse Mulhouse samedi 21 mars 2026.

Marché de Pâques de Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

Samedi 1er avril

Découverte du monde agricole avec les Jeunes Agriculteurs du Haut-Rhin et les Vitrines de Mulhouse exposition de tracteurs, mini ferme, marché paysan, buvette et petite restauration.

Les commerçants des Vitrines de Mulhouse vous proposent un petit marché avec vente de produits liés à la thématique de Pâques (livres, décorations, chocolats, arrangement floral…).

Jeu concours 500 pochons de chocolats et plus de 150€ de cadeaux à gagner. Ticket à gratter à retirer chez les commerçants. 1 ticket gagnant = 1 pochon de chocolat à retirer sur le stand des Vitrines de Mulhouse. Si vous avez perdu, participez au tirage au sort et tentez de gagner 150€ de cadeaux en déposant votre bulletin dans l’urne, Place de la Réunion. Tirage au sort le 1er avril à 18h30.

Dimanche 2 avril

Les commerçants des Vitrines de Mulhouse vous proposent un petit marché avec vente de produits liés à la thématique de Pâques (livres, décorations, chocolats, arrangement floral…). .

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58 mulhouse@mulhouse.fr

