Marché de Pâques des créateurs

rue du Moulin Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

De la création florale à la tapisserie d’ameublement en passant par l’apiculture, la savonnerie, les bijoux, chaque créateur saura vous ravir ! Petite restauration sur place.

Artisans de mobiliers, bijoux, accessoires, créations florales, luminaires, savonnerie, maroquinerie et produits locaux comme l’apiculture et tant d’autres domaines !

Petite restauration sur place. .

rue du Moulin Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 80 24 43

English :

From floral creations to upholstery through beekeeping, soap making, jewelry, each creator will delight you! Small catering on the spot.

L’événement Marché de Pâques des créateurs Bœrsch a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile