Marché de Pâques du terroir rue de la Mairie Biffontaine
Marché de Pâques du terroir rue de la Mairie Biffontaine vendredi 3 avril 2026.
Marché de Pâques du terroir
rue de la Mairie Salle des fêtes Biffontaine Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03 20:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Marché de Pâques du terroir. de nombreux producteurs locaux viendront présenter leur production: oeufs, chocolat, fromages, tisanes, miels, savons, sorbets, confiture, vin d’alsace, pâtes…
L’association organise également une bourse aux plantes
Buvette sur placeTout public
0 .
rue de la Mairie Salle des fêtes Biffontaine 88430 Vosges Grand Est +33 7 80 05 31 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Local Easter market. Many local producers will be on hand to present their wares: eggs, chocolate, cheeses, herbal teas, honeys, soaps, sorbets, jam, Alsace wine, pasta…
The association is also organizing a plant fair
Refreshments on site
L’événement Marché de Pâques du terroir Biffontaine a été mis à jour le 2026-03-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES