Marché de Pâques du terroir rue de la Mairie Biffontaine

Marché de Pâques du terroir

rue de la Mairie Salle des fêtes Biffontaine Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Marché de Pâques du terroir. de nombreux producteurs locaux viendront présenter leur production: oeufs, chocolat, fromages, tisanes, miels, savons, sorbets, confiture, vin d’alsace, pâtes…

L’association organise également une bourse aux plantes

Buvette sur placeTout public

0 .

rue de la Mairie Salle des fêtes Biffontaine 88430 Vosges Grand Est +33 7 80 05 31 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local Easter market. Many local producers will be on hand to present their wares: eggs, chocolate, cheeses, herbal teas, honeys, soaps, sorbets, jam, Alsace wine, pasta…

The association is also organizing a plant fair

Refreshments on site

L’événement Marché de Pâques du terroir Biffontaine a été mis à jour le 2026-03-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES