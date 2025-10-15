Marché de Pâques et de Printemps Place des Dominicains Colmar

Marché de Pâques et de Printemps Place des Dominicains

Un splendide marché aux couleurs du Printemps !

C’est autour d’une charmante église du XIVe siècle et dans un décor bucolique planté en plein centre historique, que les exposants installés dans leurs jolies maisonnettes colorées, vous proposeront leurs produits.

Des produits originaux et authentiques, privilégiant les productions alsaciennes dans l’esprit du Printemps plantes, produits de beauté, bijoux, jouets, arts de la table ainsi que de nombreuses spécialités gourmandes du terroir, qui affoleront vos papilles. Pour le week-end pascal, impossible de faire l’impasse sur les incontournables lapins et oeufs en chocolat ainsi que sur le traditionnel Lamala .

Un événement convivial pour célébrer comme il se doit le retour de la belle saison !

Place des Dominicains Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

A splendid market in the colors of Spring!

German :

Ein prächtiger Markt in den Farben des Frühlings!

Italiano :

Uno splendido mercato nei colori della primavera!

Espanol :

¡Un mercado espléndido con los colores de la primavera!

