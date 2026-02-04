Marché de Pâques et portes ouvertes Rue de Longwy Cons-la-Grandville
Marché de Pâques et portes ouvertes
Rue de Longwy Place de la Gare Espace Michel Sibella Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-21
Marché de Pâques et portes ouvertes exposition et vente d’objets en bois réalisés par l’atelier menuiserie de la Maison des Savoir-Faire à Cons-la-Grandville.
Jeux de kermesse gratuits pour les enfants.Tout public
Rue de Longwy Place de la Gare Espace Michel Sibella Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 95 05 roland.lehnert@orange.fr
English :
Easter market and open house: exhibition and sale of wooden objects made by the woodworking workshop at the Maison des Savoir-Faire in Cons-la-Grandville.
Free fairground games for children.
