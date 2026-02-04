Marché de Pâques et portes ouvertes Rue de Longwy Cons-la-Grandville

Marché de Pâques et portes ouvertes

Rue de Longwy Place de la Gare Espace Michel Sibella Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi 2026-03-21 10:00:00

2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

Marché de Pâques et portes ouvertes exposition et vente d’objets en bois réalisés par l’atelier menuiserie de la Maison des Savoir-Faire à Cons-la-Grandville.

Jeux de kermesse gratuits pour les enfants.Tout public

Rue de Longwy Place de la Gare Espace Michel Sibella Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 95 05 roland.lehnert@orange.fr

English :

Easter market and open house: exhibition and sale of wooden objects made by the woodworking workshop at the Maison des Savoir-Faire in Cons-la-Grandville.

Free fairground games for children.

