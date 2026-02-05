Marché de Pâques

salle des fêtes Fontenoy-le-Château

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

2026-03-29

Marché de Pâques

Après le marché de St Nicolas, les membres de l’Atelier Loisirs Créatifs organisent le marché de Pâques.

L’emplacement est gratuit.

A l’extérieur nous aurons une petite restauration toujours appréciée.Tout public

salle des fêtes Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 68 22 89 amo.boban@orange.fr

English :

Easter market

After the St Nicolas market, members of the Atelier Loisirs Créatifs are organizing the Easter market.

Stalls are free of charge.

Outside, we’ll be serving our ever-popular snacks.

L’événement Marché de Pâques Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-02-05 par OT EPINAL ET SA REGION