Marché de Pâques salle des fêtes Fontenoy-le-Château dimanche 29 mars 2026.

salle des fêtes Fontenoy-le-Château

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:30:00

2026-03-29

Après le marché de St Nicolas, les membres de l’Atelier Loisirs Créatifs organisent le marché de Pâques.
L’emplacement est gratuit.
A l’extérieur nous aurons une petite restauration toujours appréciée.Tout public
salle des fêtes Fontenoy-le-Château 88240 Vosges

English :

Easter market
After the St Nicolas market, members of the Atelier Loisirs Créatifs are organizing the Easter market.
Stalls are free of charge.
Outside, we’ll be serving our ever-popular snacks.

