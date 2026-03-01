Marché de Pâques Gresswiller

Marché de Pâques

Place de la mairie Gresswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-21 15:00:00

2026-03-21 21:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez célébrer le printemps et Pâques à Gresswiller, où artisans locaux et producteurs vous proposent un véritable tourbillon de découvertes et de saveurs. Parmi les stands à ne pas manquer

• Ma Rose Bijoux, Neluky, Ellafreedesign et 1-2-3 Crochetez, pour des créations originales et artisanales,

• Au détour d’un Bouchon et L’Altenbière pour les amateurs de bons produits locaux,

• Isa Chocolats, la Boulangerie Schumacher et Miels Hubert Knittel pour des douceurs à savourer,

• Les Folies de Lulu et Un jeu d’enfant pour petits et grands,

• Le Domaine de la Chapelle et l’association des Arboriculteurs pour découvrir les richesses de notre terroir,

• Bretzels Kids et la Bruche Sports Académie pour une pause gourmande et conviviale,

• Michel MEMHELD vous invite à découvrir son exposition de dessins.

Une sortie idéale pour la famille, les amis ou les passionnés d’artisanat, dans une ambiance festive et printanière. .

Place de la mairie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 00 29 mairie@gresswiller.fr

