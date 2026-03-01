Marché de Pâques Gresswiller
Marché de Pâques Gresswiller samedi 21 mars 2026.
Marché de Pâques
Place de la mairie Gresswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 21:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Venez célébrer le printemps et Pâques à Gresswiller, où artisans locaux et producteurs vous proposent un véritable tourbillon de découvertes et de saveurs. Parmi les stands à ne pas manquer
• Ma Rose Bijoux, Neluky, Ellafreedesign et 1-2-3 Crochetez, pour des créations originales et artisanales,
• Au détour d’un Bouchon et L’Altenbière pour les amateurs de bons produits locaux,
• Isa Chocolats, la Boulangerie Schumacher et Miels Hubert Knittel pour des douceurs à savourer,
• Les Folies de Lulu et Un jeu d’enfant pour petits et grands,
• Le Domaine de la Chapelle et l’association des Arboriculteurs pour découvrir les richesses de notre terroir,
• Bretzels Kids et la Bruche Sports Académie pour une pause gourmande et conviviale,
• Michel MEMHELD vous invite à découvrir son exposition de dessins.
Une sortie idéale pour la famille, les amis ou les passionnés d’artisanat, dans une ambiance festive et printanière. .
Place de la mairie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 00 29 mairie@gresswiller.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de Pâques Gresswiller a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig