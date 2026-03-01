Marché de Pâques Haguenau
Marché de Pâques Haguenau dimanche 22 mars 2026.
Marché de Pâques
7 Rue du Rempart Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22 11:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Marché des artisans le dimanche 22 mars de 11h à 18h.
Marché des artisans le dimanche 22 mars de 11h à 18h.
Artisanat locaux
Entrée libre
Buvette et petite restauration 0 .
7 Rue du Rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 91 05 associationgraine@gmail.com
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English :
Artisans’ market, Sunday March 22, 11am-6pm.
L’événement Marché de Pâques Haguenau a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau