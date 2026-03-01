Marché de Pâques

7 Rue du Rempart Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 11:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Marché des artisans le dimanche 22 mars de 11h à 18h.

Marché des artisans le dimanche 22 mars de 11h à 18h.

Artisanat locaux

Entrée libre

Buvette et petite restauration 0 .

7 Rue du Rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 91 05 associationgraine@gmail.com

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English :

Artisans’ market, Sunday March 22, 11am-6pm.

L’événement Marché de Pâques Haguenau a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau