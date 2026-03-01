Marché de Pâques Place Jacques de Lorraine Hombourg-Haut
Marché de Pâques Place Jacques de Lorraine Hombourg-Haut vendredi 27 mars 2026.
Marché de Pâques
Place Jacques de Lorraine EHPAD Le Hêtre Pourpre Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 14:00:00
fin : 2026-03-27 17:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Marché de Pâques au sein de l’EHPAD Le Hêtre Pourpre, vente d’objets confectionnés par les résidents, vente de bijoux et café gâteaux.Tout public
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Place Jacques de Lorraine EHPAD Le Hêtre Pourpre Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 29 30 09
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English :
Easter market at EHPAD Le Hêtre Pourpre, selling items made by residents, jewelry and coffee-cakes.
L’événement Marché de Pâques Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH