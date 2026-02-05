Marché de Pâques Place du marché (salle du CAL) La Vôge-les-Bains
Marché de Pâques Place du marché (salle du CAL) La Vôge-les-Bains dimanche 15 mars 2026.
Marché de Pâques
Place du marché (salle du CAL) Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Marché de Pâques organisé par le Lions club avec présence de créations artisanales et de producteurs locaux.Tout public
Place du marché (salle du CAL) Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 068540228 mo.lutin@orange.fr
English :
Easter market organized by the Lions Club, with local crafts and producers.
L’événement Marché de Pâques La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-05 par OT EPINAL ET SA REGION