Marché de Pâques Place du marché (salle du CAL) La Vôge-les-Bains

Marché de Pâques

Place du marché (salle du CAL) Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Marché de Pâques organisé par le Lions club avec présence de créations artisanales et de producteurs locaux.Tout public

0 .

English :

Easter market organized by the Lions Club, with local crafts and producers.

