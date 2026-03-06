Marché de Pâques Limoges

Marché de Pâques

Place de la République Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

2026-04-03

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, en partenariat avec la Ville de Limoges, organisent le 23ᵉ Marché de Pâques 100% Artisans & Producteurs locaux . Plus de 70 exposants proposeront des produits d’exception chocolats, bières artisanales, bijoux, porcelaine, viandes, miel, safran… Profitez d’animations inédites mini-ferme, chasse à l’œuf autour de l’évènement La Botte Magique.

Place de la République Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Marché de Pâques

