Marché de Pâques

Chemin du Schlossgarten Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 13:00:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

L’association Communes sans Frontières de Marmoutier vous invite à son marché artisanal de Pâques/Printemps, dans la nouvelle salle multifonctions du Schlossgarten (accès par le parking du Schlossgarten).

Au programme marché d’artisanat, atelier bricolage et présence du lapin.

Buvette et restauration sur place. .

Chemin du Schlossgarten Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 53 02 72 communes.sans.frontieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de Pâques Marmoutier a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région