Marché de Pâques Marmoutier
Marché de Pâques Marmoutier samedi 28 mars 2026.
Marché de Pâques
Chemin du Schlossgarten Marmoutier Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 13:00:00
fin : 2026-03-28 20:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
L’association Communes sans Frontières de Marmoutier vous invite à son marché artisanal de Pâques/Printemps, dans la nouvelle salle multifonctions du Schlossgarten (accès par le parking du Schlossgarten).
Au programme marché d’artisanat, atelier bricolage et présence du lapin.
Buvette et restauration sur place. .
Chemin du Schlossgarten Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 53 02 72 communes.sans.frontieres@gmail.com
English :
