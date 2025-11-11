Marché de Pâques Méasnes
Marché de Pâques Méasnes lundi 6 avril 2026.
Marché de Pâques
Stade de méasnes Méasnes Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Marché artisanale de Pâques
Lundi 6 Avril
de 10h à 18h
Stade de Méasnes
–> Méasnes en fête .
Stade de méasnes Méasnes 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine measnesenfete23@gmail.com
English : Marché de Pâques
German : Marché de Pâques
Italiano :
Espanol : Marché de Pâques
L’événement Marché de Pâques Méasnes a été mis à jour le 2025-11-07 par Portes de la Creuse en Marche