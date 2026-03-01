Marché de Pâques, métiers de bouche et artisanat

Rue Beaumont Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez découvrir lors de cette journée gourmande, notre marché de Pâques. Des métiers de bouche et de l’artisanat seront présents et vous pourrez déguster le pâté aux truches!

Venez découvrir lors de cette journée gourmande, notre marché de Pâques. Des métiers de bouche et de l’artisanat seront présents. Vente de pâté aux Truches. .

Rue Beaumont Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 15 30 35 catherine-vdp@orange.fr

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English :

Come and discover our Easter market on this gourmet day. You’ll be able to taste our truffle pâté!

L’événement Marché de Pâques, métiers de bouche et artisanat Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois