Marché de Pâques Colroy-la-Grande Provenchères-et-Colroy

Marché de Pâques

Colroy-la-Grande 59 rue Maurice Lemaire Provenchères-et-Colroy Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Marché de Pâques artisanat local et bourses aux décorations de PâquesTout public

0 .

Colroy-la-Grande 59 rue Maurice Lemaire Provenchères-et-Colroy 88490 Vosges Grand Est +33 6 16 61 70 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Easter market: local crafts and Easter decoration fairs

L’événement Marché de Pâques Provenchères-et-Colroy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES