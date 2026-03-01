Marché de Pâques Colroy-la-Grande Provenchères-et-Colroy
Marché de Pâques Colroy-la-Grande Provenchères-et-Colroy dimanche 29 mars 2026.
Marché de Pâques
Colroy-la-Grande 59 rue Maurice Lemaire Provenchères-et-Colroy Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Marché de Pâques artisanat local et bourses aux décorations de PâquesTout public
0 .
Colroy-la-Grande 59 rue Maurice Lemaire Provenchères-et-Colroy 88490 Vosges Grand Est +33 6 16 61 70 39
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English :
Easter market: local crafts and Easter decoration fairs
L’événement Marché de Pâques Provenchères-et-Colroy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES