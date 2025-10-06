Marché de Pâques

6 rue du Maréchal Foch Riedisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Lors de cette fête du printemps, vous trouverez un marché de Pâques, Osterputz, des chasses aux oeufs, des expositions et des spectacles… Une petite restauration sur place vous permettra de vous régaler.

Vous trouverez un marché de Pâques avec plus de 30 exposants, une grande chasse aux oeufs pour les enfants, un conte familial et musical, des ateliers et démonstrations de tailles et greffage d’arbre et une vente de livres d’occasion… L’événement parfait pour sortir en famille et découvrir les traditions de Pâques en Alsace. 0 .

6 rue du Maréchal Foch Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 15 45 info@riedisheim.fr

English :

During this spring festival, you’ll find an Easter market, Osterputz, egg hunts, exhibitions and shows… There’s also an on-site snack bar.

German :

Bei diesem Frühlingsfest finden Sie einen Ostermarkt, Osterputz, Eiersuchen, Ausstellungen und Aufführungen… Ein kleiner Imbiss vor Ort sorgt für Ihr leibliches Wohl.

Italiano :

Durante questa festa di primavera, troverete un mercatino di Pasqua, Osterputz, caccia alle uova, mostre e spettacoli… In loco è presente anche uno snack bar.

Espanol :

Durante esta fiesta primaveral, encontrará un mercado de Pascua, Osterputz, búsqueda de huevos, exposiciones y espectáculos… También hay una cafetería.

L’événement Marché de Pâques Riedisheim a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace