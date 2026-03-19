Marché de Pâques Riquewihr
Marché de Pâques Riquewihr vendredi 3 avril 2026.
Marché de Pâques
place Fernand Zeyer Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Produits locaux, spécialités gourmandes et créations artisanales vous attendent dans une ambiance printanière authentique.
Venez célébrer le printemps au cœur de l’Alsace avec un marché authentique mettant à l’honneur les produits locaux et le savoir-faire artisanal. Découvrez des stands gourmands, de délicieuses spécialités régionales, ainsi que des créations artisanales et des décorations de Pâques uniques et pleines de charme. .
place Fernand Zeyer Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Local products, gourmet specialities and handcrafted creations await you in an authentic spring atmosphere.
L’événement Marché de Pâques Riquewihr a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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