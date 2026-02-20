Marché de Pâques Romanswiller
Marché de Pâques Romanswiller samedi 28 mars 2026.
Marché de Pâques
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28 21:00:00
Date(s) :
2026-03-28
L’association Les Kid’z de Romans organise son marché de Pâques le samedi 28 mars 2026 à la salle Vogesia de Romanwiller.
Nombreux exposants, buvette et restauration sur place.
Chasse aux œufs sur inscription (5€)
Roue de la chance adultes enfants
Jeux en bois
Spectacles équestres
Tombola 0 .
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 98 99 66 leskidzderomans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de Pâques Romanswiller a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble