Marché de Pâques

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 21:00:00

Date(s) :

2026-03-28

L’association Les Kid’z de Romans organise son marché de Pâques le samedi 28 mars 2026 à la salle Vogesia de Romanwiller.

Nombreux exposants, buvette et restauration sur place.

Chasse aux œufs sur inscription (5€)

Roue de la chance adultes enfants

Jeux en bois

Spectacles équestres

Tombola 0 .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 98 99 66 leskidzderomans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de Pâques Romanswiller a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble