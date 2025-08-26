Marché de Pâques Rosenwiller

Marché de Pâques Rosenwiller dimanche 15 mars 2026.

Marché de Pâques

Rosenwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Venez découvrir un marché artisanal animé avec 50 exposants et des animations pour enfants chasse aux œufs, course en sacs, ateliers maquillage et bricolage. Stitch offrira l’apéritif aux enfants, et le lapin de Pâques distribuera chocolats et bonbons. Barbecue, crêpes et tartes flambées (dès 18h).

Venez passer une journée animée et pleine de surprises lors de ce marché artisanal réunissant plus de 50 exposants et soutenu par une équipe de 20 bénévoles.

Les enfants auront leur lot de jeux et d’animations chasse aux œufs, course en sacs, pêche miraculeuse, ainsi que des ateliers maquillage et bricolage. Le lapin de Pâques sera également présent toute la journée pour distribuer chocolats et bonbons et pour ajouter une touche de magie à vos photos. .

Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 62 11 95 rosace.rosenwiller@gmail.com

English :

Come and discover a lively craft market with 50 exhibitors and children’s entertainment: egg hunts, sack races, make-up and craft workshops. Stitch will be offering children an aperitif, and the Easter Bunny will be handing out chocolates and sweets. Barbecue, crêpes and tarts flambées (from 6pm).

German :

Erleben Sie einen lebendigen Kunsthandwerksmarkt mit 50 Ausstellern und Kinderanimationen: Eiersuche, Sackhüpfen, Schmink- und Bastelworkshops. Stitch wird den Kindern einen Aperitif anbieten, und der Osterhase wird Schokolade und Süßigkeiten verteilen. Barbecue, Crêpes und Flammkuchen (ab 18 Uhr).

Italiano :

Venite a scoprire un vivace mercato dell’artigianato con 50 espositori e intrattenimento per i bambini: caccia alle uova, corsa con i sacchi, face painting e laboratori artigianali. Stitch offrirà ai bambini un aperitivo e il coniglietto di Pasqua distribuirà cioccolatini e caramelle. Barbecue, crêpes e crostate flambées (dalle 18.00).

Espanol :

Venga a descubrir un animado mercado de artesanía con 50 expositores y animaciones para los niños: búsqueda de huevos, carreras de sacos, pintura de caras y talleres de manualidades. Stitch ofrecerá a los niños un aperitivo y el conejo de Pascua repartirá bombones y caramelos. Barbacoa, crepes y tartas flambeadas (a partir de las 18.00 h).

L’événement Marché de Pâques Rosenwiller a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile