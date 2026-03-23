Marché de Pâques Rumersheim-le-Haut
Marché de Pâques Rumersheim-le-Haut vendredi 3 avril 2026.
Marché de Pâques
Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 09:30:00
fin : 2026-04-03 11:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Présence d’une quinzaine d’exposants. A 10h15, Rendez-vous avec le Lapin de Pâques pour une chasse aux œufs réservée aux enfants <8 ans (sur réservation) dans le Parc de la Mairie. 0 . Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 04 05 coralienicot5@gmail.com Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de Pâques Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
À voir aussi à Rumersheim-le-Haut (Haut-Rhin)
- Rum’Run Rumersheim-le-Haut 6 avril 2026
- Randonnée cycliste Rumersheim-le-Haut 3 mai 2026